Уикенд без детей: Климова с Акиньшиной пришли на спектакль в театр Вахтангова

Актрисы оказались по другую сторону от сцены на постановке «Ветер шумит в тополях».

42-летняя Екатерина Климова вместе с близкой подругой Оксаной Акиньшиной, которую многие поклонники помнят по фильму «Стиляги», провели уикенд без детей. Актрисы оказались по другую сторону от сцены, посмотрев спектакль «Ветер шумит в тополях».

Так, экс-супруга Гелы Месхи в компании с бывшей возлюбленной лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова посетила государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в Москве.

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В Stories знаменитость поделилась отчетным снимком из зрительского зала. В кадре Екатерина позировала в очках с крупной оправой. Напомним, что Климова близко общается с Татьяной Лютаевой и Екатериной Вуличенко, которая, к слову, стала крестной мамой младшей дочери актрисы — четырехлетней Беллы.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще до новогодних каникул 42-летняя Климова в компании с нынешней избранницей своего бывшего мужа ювелира Ильи Хорошилова побывала в Театре Наций на постановке «Синяя птица». Спектакль звездные мамы посмотрели вместе с дочерьми: бывшая супруга Гелы Месхи взяла с собой Беллу, а Елена Бирюкова сестренку 17-летней Елизаветы по отцу — Аглаю.

У Климовой четверо детей: помимо старшей наследницы от Ильи Хорошилова — Лизы, в семье есть тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней от Игоря Петренко. Также актриса воспитывает дочку Беллу.