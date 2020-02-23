«Молодежи нравится»: Александр Маршал прокомментировал музыку Бузовой и Лободы

Как-то Юрий Антонов сказал, что в советское время за творчество Ольги Бузовой или Светланы Лободы могли бы дать 15 суток. О том, как относится к искусству молодых звезд 62-летний Александр Маршал, решили узнать корреспонденты КП.

Рок-музыкант оказался не столь категоричен. Он просто сказал, что предпочитает не слушать их. И вспомнил историю The Beatles и Элвиса Пресли, которых тоже когда-то осуждали.

«Это невозможно остановить, молодежи нравится», — философски заметил Маршал.

Певец отметил, что сейчас, конечно, свободы у музыкантов больше. Сам он, будучи советским артистом, в 1978-м году побывал в Венгрии, где, похоже, ляпнул что-то «не то». После этого Александру запретили выезжать за границу. Продолжалось это около десяти лет, вплоть до появления его в составе «Парка Горького».