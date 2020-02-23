Меган Маркл официально выступила против Елизаветы II, лишившей ее королевского бренда

Меган Маркл и ее муж принц Гарри выступили с официальным заявлением, в котором факически охарактеризовали решение Елизаветы II о лишении их права использовать королевский бренд, как неправомерное.

больше по теме Принцу Гарри и Меган Маркл запретили зарабатывать на королевском бренде Елизавета II лишила пару возможности использовать статус в коммерческих целях.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские отреклись от королевских титулов, заявив, что теперь они будут самостоятельно зарабатывать на хлеб, не пользуясь государственными привилегиями. Маркл возобновила карьеру актрисы, подписав контракт с Disney на озвучивание мультфильмов. Также она согласилась участвовать в одном из телевизионных шоу о свадьбах.

Кроме того, у герцогини были и далеко идущие коммерческие планы, она занялась регистрацией бренда Sussex Royal, надеясь выпускать под этой маркой одежду, сувениры и прочую продукцию народного потребления.

Однако планам Меган не суждено было осуществиться. У знав о них, королева поспешила выпустить документ, запрещающий Маркл и ее мужу пользоваться королевским брендом.

В ответ Елизавета II получила контрдокумент от неугомонных родственников. Гарри со своей женой официально заявили, что королева не имела права так поступать, пишет DailyMail.