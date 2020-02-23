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Меган Маркл официально выступила против Елизаветы II, лишившей ее королевского бренда

Принц Гарри по традиции поддержал свою строптивую супругу.

Меган Маркл официально выступила против Елизаветы II, лишившей ее королевского бренда
Меган Маркл. Фото: Global look press

Меган Маркл и ее муж принц Гарри выступили с официальным заявлением, в котором факически охарактеризовали решение Елизаветы II о лишении их права использовать королевский бренд, как неправомерное.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские отреклись от королевских титулов, заявив, что теперь они будут самостоятельно зарабатывать на хлеб, не пользуясь государственными привилегиями. Маркл возобновила карьеру актрисы, подписав контракт с Disney на озвучивание мультфильмов. Также она согласилась участвовать в одном из телевизионных шоу о свадьбах.

Кроме того, у герцогини были и далеко идущие коммерческие планы, она занялась регистрацией бренда Sussex Royal, надеясь выпускать под этой маркой одежду, сувениры и прочую продукцию народного потребления.

Однако планам Меган не суждено было осуществиться. У знав о них, королева поспешила выпустить документ, запрещающий Маркл и ее мужу пользоваться королевским брендом.

В ответ Елизавета II получила контрдокумент от неугомонных родственников. Гарри со своей женой официально заявили, что королева не имела права так поступать, пишет DailyMail.

«Кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за рубежом», — написала Маркл.

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