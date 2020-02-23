«Верить и дождаться»: Ольга Орлова призналась, что встретила свою любовь

О том, что у нее появился новый бойфренд, ведущая рассказала еще в декабре.

Ольга Орлова в настоящее время отдыхает в Париже. И, похоже, что не одна. В своем блоге она намекнула, что пару ей составляет ее возлюбленный.

«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. С женщинами все гораздо сложнее… А с женщинами 40+ тем более… Но я точно знаю, что каждый человек заслуживает счастья. Дело за малым – верить в него и дождаться. Я верила», — таким текстом сопроводила звезда телестройки снимок в Instagram из французского ресторана.

А еще она написала «привет», поставив после слова сердечко, которое на языке эмодзи означает «любовь». Видимо, таким образом ведущая «Дома-2» решила публично признаться в романтических чувствах своему мужчине.

Отметим, что о наличии нового бойфренда, которому около 50 лет, Орлова рассказала еще в декабре прошлого года на шоу «Алена, блин». А в январе папарацци сфотографировали ее с неким седовласым мужчиной, который, предположительно, и является ее возлюбленным. Кроме того, звезда недавно признавалась, что не прочь выйти замуж второй раз.