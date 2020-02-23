«Пока любовь моя в Миланах»: Богомолов удивил снимком со своего рабочего стола

Константин Богомолов удивил поклонников своим новым постом в Instagram. Худрук Театра на Малой Бронной оказался человеком довольно сентиментальным. Ведь на своем рабочем столе он бережно хранит фотокарточку в рамке с дочкой Аней и женой Ксенией Собчак.

«Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры», — подписал он кадр.

Реакция фолловеров на снимок была бурной и неоднозначной.

«Неужели Богомолов сам выкладывает такие фотографии дочери с новой женой? Какая пошлость! Я удивлена», «Некоторые пишут, у ребенка своя мама. Мол, зачем фото с Ксенией. Я думаю, Ксения и пытаться не станет заменить дочке Константина мать. Но по всему видно, что у них сложились дружеские отношения, и это хорошо для девочки. Никак от присутствия Ксении она не пострадает. И мать родную не забудет», «Влюбленные мужики, как дети. Что Виторган кричал публично о любви, называл роднулькой, и мы знаем, чем все закончилось, что вы, Константин, кричите о любви, а Ксения — умница, она не кричит о любви, поскольку хорошо знает себя», — можно увидеть в комментариях.

Кстати, не так давно бывшая жена Богомолова Дарья Мороз рассказывала, что ее дочь действительно очень хорошо поладила с Ксенией Собчак. Разбила она и другой миф – о том, что Константин бросил ее ради светской львицы. По словам актрисы, это она оставила режиссера. И вовсе не из-за чьей-то любви.