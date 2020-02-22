«Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?»: Плющенко отчитал сына за слабые результаты

Как отметил фигурист, Александру надо больше работать.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отчитал своего сына Александра за слабые результаты. В Instagram он разместил видеозапись, на которой проводит с ребенком воспитательную беседу.

«Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?» — задал Плющенко вопрос своему сыну от продюсера Яны Рудковской.

«Чемпионом», — отметил мальчик, который при этом в руках держит скакалку.

«Точно чемпионом? Тогда надо больше работать. Тогда надо пойти и сделать сто раз. Ты всего 20 раз сделал, а другой мальчик делает сто. Кто выиграет? Пожалуйста, иди выступай», — грозно сказал фигурист своему ребенку.

Отметим, что Александр Плющенко уже не один год занимается фигурным катанием. Он выигрывал на соревнованиях, где выступали ребята, которые старше его. Многие поклонники между тем считают, что у Саши Плющенко нет нормального детства. Родители, как они считают, его затренировали.