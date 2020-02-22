«Она умерла от опухоли мозга в 36 лет»: Садальский рассказал о своей матери

Актер Станислав Садальский в Instagram напомнил, что 22 февраля — родительская суббота. Причем не простая, а Вселенская. Таких бывает в году только две. Перед Великом постом и перед Троицей. Он рассказал малоизвестные факты о своей матери Нине Васильевне. Женщина ушла из жизни в 36 лет. Это случилось в далеком 1964 году.

«Моей мамы нет уже больше полувека, она умерла от опухоли мозга в тридцать шесть лет. Ее пытались лечить, возили в Москву, оперировали в институте Бурденко, но безрезультатно. Врачи говорили, произошло… (не буду про причину)» Станислав Садальский

Как отметил актер, ему на момент смерти родительницы было 13 лет, а брату Сереже всего шесть. Перед уходом из жизни она перестала узнавать близких. Своему мужу перед смертью женщина сказала: «Юрочка, я тебя люблю».

Как отметил актер, пока живы родители, «все мы дети». Он пожелал здоровья всем родителям. Он уверен, что с его словами согласятся все дети и близкие.