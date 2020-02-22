В Сеть попал снимок, как Пугачева кормит Галкина блинчиками

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась красивая архивная фотография, на которой певица изображена со своим супругом телеведущим Максимом Галкиным.

На кадре видно, как исполнительница заботится о своем супруге. Галкин сидит за столом, на котором можно разглядеть блины, свежевыжатый апельсиновый сок, яйца, малосольные огурчики и клубнику. При этом звезды улыбаются.

«Глядя на вас, веришь в бесконечную любовь! Вот что вы делаете для людей!» «Прекрасное фото! Прекрасное фото! Так приятно смотреть на счастливых людей…. Обстановка домашняя, уютная! Всего вам самого доброго!» — отметили в комментариях поклонники.

Отметим, что шесть с половиной лет назад Пугачева и Галкин стали счастливыми родителями. У них родились близнецы Лиза и Гарри Галкины. В этом году ребятам предстоит пойти уже в первый класс. Сейчас они усиленно занимаются с репетиторами. Дети Пугачевой и Галкина неплохо знают французский язык.