«Это невиданное хамство и безобразие»: Поклонская встала на защиту биатлонистов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram высказалась о скандальной ситуации, которая случилась на чемпионате мира по биатлону в Италии. Напомним, что в номера российских биатлонистов вломились стражи правопорядка. Они обыскали комнаты и забрали технику. Россиян подозревают в том,что они употребляют допинг.

«Это невиданное хамство и безобразие. Их обыскивают, как каких-то супершпионов: отнимают ноутбуки и телефоны. Даже забрали оружие для биатлона». Наталья Поклонская

Как отметила экс-прокурор Крыма, российские спортсмены находятся сейчас в Италии под невероятным давлением. Она уверена, что делается все возможное, чтобы деморализовать наших биатлонистов.

Как добавила Наталья Поклонская, она осуждает действия итальянских полицейских. Стражи правопорядка, как думает она, должны принести извинения за свои действия. Также экс-прокурор Крыма пожелала удачи российским спортсменам. Отметим, что на чемпионате мира 22 февраля состоятся эстафетные гонки.

Кстати, несколько лет назад лидер сборной России по биатлону Александр Логинов попадался на запрещенных препаратах. Он отбывал двухгодичную дисквалификацию. На нынешнем первенстве мира в Италии российский биатлонист выиграл уже две награды. Он победил в спринте и занял третье место в гонке преследования.