«Мы проговорили у огня всю ночь»: Волочкова раскрыла подробности романа с Доном Мигелем

Танцовщица до сих пор жалеет, что не вступила с миллионером в половую связь.

Балерина Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» поделилась подробностями романа с миллионером из Чили Доном Мигелем. По ее словам, однажды она приехала на гастроли в Чили. Концерты были запланированы сразу в двенадцати городах этой южноамериканской страны.

Уже после первого концерта к танцовщице подошел мужчина в черном сомбреро, кожаном плаще и с букетом роз. Это и был Дон Мигель. Миллионер, который прославился в области фармацевтики и конструирования мотобайков.

Вскоре балерина отправилась в дом олигарха. Причем на его самолете. Дон Мигель сам управлял воздушным судном. Затем бизнесмен пригласил балерину на свое ранчо. Причем попросил, чтобы она оделась попроще. Дон Мигель даже прокатил Волочкову на своем мотобайке. Поездка, как она отметила, повергла ее в трепет.

После балерина оказалась на ранчо влиятельного мужчины. Он поселил ее в одной из своих комнат, а потом в знак любви и уважения подарил золотое платье. Как сказала танцовщица, наряд словно был специально подобран для нее. Он сел на ней идеально.

«С доном Мигелем мы проговорили у огня почти всю ночь. Я рассказывала ему о моей дочери Арише, о своих отношениях с мамой, о балете… Кажется, за ту ночь мы успели поговорить обо всем на свете».

Анастасия Волочкова