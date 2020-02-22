«Брак для меня – вещь необязательная»: Стас Пьеха не советует жениться из-за чувства влюбленности

По словам музыканта, ему очень ценно его личное пространство.

Музыкант Стас Пьеха заявил, что полностью поддерживает идею гостевых браков. Ему хочется иметь личное пространство и свободу внутри себя.

Как считает певец, институт брака в его сегодняшнем классическом варианте себя изживает. Он думает, что нужно искать новую форму брака. Существующие нормы нуждаются в том, чтобы их переписали.

«Брак для меня — вещь необязательная». Стас Пьеха

По словам Стаса Пьехи, люди, когда решают жениться, руководствуются некими химическими реакциями организма, сексуальными предпочтениями. Однако с годами химия, как он выразился, проходит. И становится непонятно, как жить в браке с тем или иным человеком.

больше по теме Стас Пьеха поделился снимком своей звездной бабушки с правнуками Как отметил музыкант, Эдита Пьеха очень счастливая дама.

Также он объяснил, почему многие мужчины откладывают брак на потом. Как он отметил, им банально страшно. Со временем многие могут начать понимать, что все не так прекрасно, как им казалось. Он уверен, что лучше с женитьбой подождать, сообщает портал ru.hellomagazine.com.