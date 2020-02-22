«Брак для меня – вещь необязательная»: Стас Пьеха не советует жениться из-за чувства влюбленности

Музыкант Стас Пьеха заявил, что полностью поддерживает идею гостевых браков. Ему хочется иметь личное пространство и свободу внутри себя.
Как считает певец, институт брака в его сегодняшнем классическом варианте себя изживает. Он думает, что нужно искать новую форму брака. Существующие нормы нуждаются в том, чтобы их переписали.
«Брак для меня — вещь необязательная».
По словам Стаса Пьехи, люди, когда решают жениться, руководствуются некими химическими реакциями организма, сексуальными предпочтениями. Однако с годами химия, как он выразился, проходит. И становится непонятно, как жить в браке с тем или иным человеком.
Также он объяснил, почему многие мужчины откладывают брак на потом. Как он отметил, им банально страшно. Со временем многие могут начать понимать, что все не так прекрасно, как им казалось. Он уверен, что лучше с женитьбой подождать, сообщает портал ru.hellomagazine.com.