Унитаз с доводчиком, черная люстра: возможный муж Мироновой распродает имущество

Возможный муж актрисы Марии Мироновой актер Андрей Сорока распродает свои вещи на одном из популярных Интернет-ресурсов. Актер хочет выручить от продажи унитаза с доводчиком семь тысяч рублей. Кроме того, он хочет расстаться с изысканной черной люстрой за 5,5 тысяч рублей, наручными часами за 20 тысяч рублей и акустической гитарой. Ее цена 15 тысяч рублей. Андрей Сорока выставил на продажу даже двуспальную кровать, обернутую в целлофан. За нее он мечтает выручить 35 тысяч рублей.

Не исключено, что таким способом актер хочет обеспечить безбедную жизнь своей супруге актрисе Марии Мироновой и сыну Феде, который появился на свет в сентябре прошлого года.

Авторы же Telegram-канала «НеМалахов» утверждают, что вся эта мебель пылится у Марии без дела, а Андрей всего лишь нашел, куда ее пристроить. Еще и не бесплатно.

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Добавим, что сама Мария Миронова не афиширует подробности, кто ее супруг. Она лишь отмечала, что он директор по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Брак был заключен в Греции еще 2017 году. При этом журналисты засняли, как рядом с актрисой был именно Андрей Сорока, когда она возвращалась из Греции на родину со своим новорожденным ребенком. Отсюда и масса слухов, что звезда скрывает настоящего мужа.