Сергей Мазаев объяснил, почему песни Шнурова нравятся людям

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев объяснил, почему у группы «Ленинград» и Сергея Шнурова такая огромная армия поклонников. Как считает певец, то, что поет его коллега, на самом деле уже не так интересно, как было раньше. Мазаев считает, что Шнуров занимается чистым бизнесом. Только его первые альбомы были со смыслом.

По словам Мазаева, Шнуров «усовершенствовал эстетику» таких музыкальных команд, как «Medness» и «Бригада С». Как он считает, сегодняшние песни Шнурова далеко не новы. Даже его коллектив пытался в свое время петь что-то подобное. Правда, без особого успеха.

«Шнур на сцене точно создал образ того самого человека, который в 1917-м году взял власть в нашей стране, этакого люмпена с девизом: «Раздайся грязь, дерьмо плывет». Сергей Мазаев

Также Мазаев добавил, что Шнуров прекрасно умеет зарабатывать на социальных сетях. Самому ему не получится так, потому что у лидера «Ленинграда» более молодая аудитория. В Instagram, как он думает, сидит совсем другое поколение. Своего коллегу он считает не только харизматичным певцом, но и очень талантливым бизнесменом, сообщает «АиФ».