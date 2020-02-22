Мазаев заявил, что владельцы радиостанций берут с музыкантов деньги за попадание в эфир

Музыкант Сергей Мазаев заявил, что прекрасно знает, как сегодня живут владельцы радиостанций. Как он заметил, уже после 3-4 лет работы они покупают себе дорогие квартиры в Серебряном бору. По его мнению, ни в одной другой стране мира владельцы станций такие огромные деньги не зарабатывают.

«Владельцы радиостанций разговаривают с нами через губу и смотрят на нас сверху вниз. А еще и деньги берут с музыкантов, чтобы «помочь» попасть в эфир. Я, конечно, не хожу на поклон. Поэтому нас и нет в ротации на радио». Сергей Мазаев

Как сказал певец, новые альбомы «Морального кодекса» практически никто не замечает. Исключение составляют только некоторые журналисты, которые пишут на музыкальную тематику. Как добавил лидер группы, на Западе законы защищают музыкантов и там люди гордятся своими музыкальными премиями. В России, как он думает, такое пока невозможно.

По его мнению, на российских премиях призы получают те, кто ходит на поклон к богатым аферистам. Он добавил, что среди его коллег очень много холуев. Сам он считает, что нельзя прогибаться ни в коем случае перед руководителями радиостанций, сообщает «АиФ».