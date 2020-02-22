Российский фонд культуры Никиты Михалкова получил от Минкульта 2,8 млрд рублей

Как заметили в организации, совет фонда к этим деньгам не будет иметь никакого отношения.

Российский фонд культуры, который возглавляет прославленный режиссер Никита Михалков, получил от министерства культуры огромные деньги. Речь идет о сумме в 2,8 миллиарда рублей.

Сумма рассчитана на три года. Интересно, что в прошлом году организация получила от Минкульта совсем другие деньги. Речь шла «всего» о 214 миллионах рублей. В 2018 году Российский фонд культуры и вовсе остался без средств, полученных от минкульта.

Руководитель пресс-службы министерства Анна Усачева пояснила, что базовое финансирование Российского фонда культуры не меняется уже несколько лет. Средства же выделены на целый ряд конкурсов в рамках нацпроекта. Фонд, как она заверила, к этим деньгам не будет иметь никакого отношения. Решения по распределению будут принимать другие люди.

Отметим, что деньги российский фонд культуры получил «несколькими партиями». Первая сумма – 1,94 миллиарда рублей — пришла в конце января нынешнего года. В начале января фонд получил еще девятьсот миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Добавим, что Никита Михалков один из самых известных российских режиссеров последних десятилетий. Его деятельность на посту руководителя российского фонда культуры не раз подвергалась критике. Впрочем, у режиссера есть и масса заступников, которые считают, что он прекрасно справляется со своей работой и обладает хорошими организаторскими способностями.