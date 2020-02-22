«Можно я не буду предохраняться?»: Лолита уверена, что больше не сможет забеременеть

Певица Лолита заявила, что ей уже не грозит в этой жизни беременность. Отметим, что сейчас звезде 56 лет. В самом разгаре ее развод с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.

«Можно я не буду предохраняться? В моем возрасте уже можно не предохраняться, это в любом случае не закончится беременностью. А меня это волнует гораздо больше, чем коронавирус». Лолита

Отметим, что в жизни исполнительницы появился загадочный мужчина. Это некий бизнесмен. Недавно он оплатил отдых знаменитости в Израиле.

Также Лолита отметила, что она не боится коронавируса, который унес в одном только Китае уже больше двух тысяч жизней. Как отметила исполнительница, в Германии на концертах, где она сейчас находится, она будет просто меньше целоваться со зрителями и поклонниками. В этом и будет заключаться ее единственное предохранение от коронавируса, сообщает «Московский Комсомолец».