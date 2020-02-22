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Мама Алины Загитовой поделилась красивым снимком с мужем с горнолыжного курорта

Как отметила родительница чемпионки, иногда, чтобы вернуться в прошлое, достаточно посмотреть на фотографии.

Мама Алины Загитовой поделилась красивым снимком с мужем с горнолыжного курорта
Мать Загитовой поделилась кадром с ее отцом/http://globallookpress.com/

Мать олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой Лейсан в Instagram на своей страничке разместила красивый кадр, на котором она с любимым мужем, отцом чемпионки Ильназом.

«Иногда, чтобы вернуться назад в прошлое достаточно посмотреть на фотографии и в душе тут же становится тепло, и радостно».

Лейсан Загитова

Отметим, что Алина Загитова в конце прошлого года объявила о приостановке карьеры. При этом окончательно с большим спортом и фигурным катанием она не распрощалась. Звезда намерена разучить четверные прыжки и в следующем сезоне вернуться на звездный уровень.

Между тем многие эксперты сходятся во мнении, что у спортсменки вряд ли что-то получится из этой идеи. Более молодые соперницы Алины Загитовой показывают просто фантастические результаты. У них очень сложные программы в технической части. Напомним, что не так давно Загитова приняла участие в одном из шоу в Швейцарии. Публика была в полном восторге от ее катания.

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