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Годовалый внук Веры Глаголевой сыграл в хоккей с отцом

Судя по всему, Сережа пойдем по стопам своего знаменитого родителя Александра Овечкина.

Годовалый внук Веры Глаголевой сыграл в хоккей с отцом
Внук Глаголевой вышел на лед с отцом/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Шубская в сторис Instagram показала «тренировку» своего годовалого сына Сережи и отца ребенка Александра Овечкина. На кадрах можно увидеть, как хоккеист вместе с сыном отправляется на лед. Российский нападающий «Вашингтона» посадил ребенка на шею и прокатился вместе с ним. При этом в руках у Сережи Овечкина можно увидеть маленькую клюшку, которой он уже весьма неплохо орудует.

Александр Овечкин на льду с сыном. Фото
Сын Овечкина пришел на тренировку отца/https://www.instagram.com/nastyashubskaya/

Спустя какое-то время Сергей Овечкин взял клюшку у партнера своего отца по команде Евгения Кузнецова.

«Забрал у дяди Жени клюшку», — прокомментировала этот факт Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, которая ушла из жизни несколько лет назад, так и не дождавшись появления на свет внука.

В конце ролика Овечкин показал сыну несколько технических приемов. Не исключено, что в будущем Сережа Овечкин станет хоккеистом, как и его знаменитый отец.

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