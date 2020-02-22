Годовалый внук Веры Глаголевой сыграл в хоккей с отцом

Судя по всему, Сережа пойдем по стопам своего знаменитого родителя Александра Овечкина.

Модель Анастасия Шубская в сторис Instagram показала «тренировку» своего годовалого сына Сережи и отца ребенка Александра Овечкина. На кадрах можно увидеть, как хоккеист вместе с сыном отправляется на лед. Российский нападающий «Вашингтона» посадил ребенка на шею и прокатился вместе с ним. При этом в руках у Сережи Овечкина можно увидеть маленькую клюшку, которой он уже весьма неплохо орудует.

Спустя какое-то время Сергей Овечкин взял клюшку у партнера своего отца по команде Евгения Кузнецова.

«Забрал у дяди Жени клюшку», — прокомментировала этот факт Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, которая ушла из жизни несколько лет назад, так и не дождавшись появления на свет внука.

В конце ролика Овечкин показал сыну несколько технических приемов. Не исключено, что в будущем Сережа Овечкин станет хоккеистом, как и его знаменитый отец.