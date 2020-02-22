Иосиф Пригожин назвал Гордон жабой после нелестных слов юриста о Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался о юристе Екатерине Гордон, которая раскритиковала ранее Валерию, объявившую о создании партии «Сильные женщины» и изъявившую желание баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Как отмечала Гордон, исполнительница далеко не тот человек, который способен объединять. Она также говорила, что ничего не знает о гражданской позиции певицы. Гордон считает, что в Валерии нет ни гениальности, ни смелости. Никакой пользы во главе партии она не принесет, а только навредит.

«Да что мне жабу комментировать? Это банальная женская обида и ревность к успешному человеку». Иосиф Пригожин

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Продюсер напомнил, что когда общественница разводилась с адвокатом Сергеем Жориным, то совсем не походила на жертву домашнего насилия. При этом она плакалась Валерии и просила о помощи. Как считает Пригожин, Гордон взяла фамилию известного человека, но все будут помнить не ее, а как раз Валерию, сообщает «Комсомольская правда».