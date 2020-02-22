Антон Шипулин озвучил свои заработки в биатлоне

Как отметил спортсмен, до зарплат футболистов и хоккеистов ему всегда было далеко.

Биатлонист Антон Шипулин, который сейчас сосредоточен на работе в Государственной Думе, озвучил свои заработки во время карьеры. Как отметил спортсмен, за победу на этапе Кубка мира ему платили 10 тысяч евро или 700 тысяч рублей. Второе место оценивалось в восемь тысяч евро.

Также, по словам биатлониста, у него были спонсорские контракты. При этом многое в том, на какую сумму удается спортсмену заключить контракт со спонсорами, зависит от харизмы. Суммы, как заметил Шипулин, очень разные. Кто-то заключает контракт за миллион рублей, а кто-то за десять.

«Конечно, мы не зарабатываем как футболисты, хоккеисты. Но в самые лучшие мои годы, может быть, со всеми контрактами, со всеми призовыми около 15 миллионов я зарабатывал». Антон Шипулин

По словам биатлониста, у которого двое детей, он пока не тратил материнский капитал. Деньги он собирается использовать в будущем на что-нибудь полезное, сообщает «Комсомольская правда».