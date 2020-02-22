Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна

Юмористка и бывшая жена сатирика Евгения Петросяна Елена Степаненко примет участие в его программе на телеканале «Россия-1», которая будет посвящена Международному женскому дню 8 марта. Праздничное шоу будет называться «Петросян и женщины 2020».

Кроме Елены Степаненко, в программе заявлены и некоторые другие популярные юмористы. Среди них Елена Воробей, Александр Морозов, Карен Аванесян, Михаил Вашуков, Игорь Христенко.

Скорее всего, супруги смогли договориться о совместной работе, несмотря на все разногласия. Как известно, сейчас звезды делят имущество. В прошлом году они официально развелись. Причем Евгений Петросян уже после этого женился на своей помощнице, тридцатилетней Татьяне Брухуновой.

Кстати, сама Елена Степаненко за два дня до 8 марта также будет в одной из программ на канале «Россия-1». Состоится премьера ее юмористического концерта «Елена Степаненко приглашает», сообщает «Собеседник».

Напомним, что дочь Евгения Петросяна занимает сторону Степаненко после расставания супругов. Судя по всему, новая любовь юмориста ей не нравится. Также поговаривают, что она не хочет ссориться со Степаненко, потому что та может лишить ее части наследства.