Егор Кончаловский недоволен дочерью, которая встречается с парнем на 10 лет старше ее

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что некоторые вещи в поведении дочери Марии от актрисы Любови Толкалиной ему не нравятся. К примеру, он не одобряет, что она сделала татуировку на половину плеча. Кроме того, о том, что девушка переехала в Петербург, он узнал из соцсетей, а не от нее лично.

«Не нравится то, что ее молодой человек старше ее на 10 лет. Мне это все не нравится. Но я забываю о том, когда мы встретились с Любой Толкалиной, ей было 18 лет, а мне 30. Она убежала от мамы, и моя мама сбежала из дома в 17 лет к моему отцу». Егор Кончаловский

Как отметил режиссер, он порой злится на дочь, которая совершает в жизни поступки без его одобрения. При этом на наследницу он старается не срываться. Переживаниями он готов делиться с журналистами. А что-то вообще держит в себе, понимая, что ничего сделать и исправить не сможет.

Как сказал режиссер, в их семье всегда было заведено, что дети спрашивали у взрослых совета. В то же время он уверен, что в этой жизни нужно совершить несколько ошибок. Учиться на чужих просчетах люди, к сожалению, не хотят. Как сказал Кончаловский, до трех лет еще можно формировать характер ребенка, а потом что-то менять уже бесполезно, сообщает «Собеседник».