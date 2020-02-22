«Стыдно и обидно»: Собчак поддержала юную футболистку Арину из Екатеринбурга

Светская львица Ксения Собчак в Instagram поддержала юную футболистку Арину из столицы Среднего Урала — Екатеринбурга. Девочка выступает за команду мальчиков 2008-2009. Он играет в команде «Факел». Причем является ее капитаном. Арину не допустили до соревнований на одном из этапов, заявив, что в турнире могут играть только мальчики.

Собчак отметила, что Арина считается лучшей футболисткой в стране своего возраста. Так о ней говорят все, кто с ней занимается и играет.

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Также телеведущая подчеркнула, что в регламенте первенства России по мини-футболу нет прямого запрета на участие девочек в составе команд мальчиков. Кроме того, на предварительном этапе девочка играла за свою команду, а потом ей вдруг стали резко строить препятствия.

«То есть в первом туре допустили, а во втором «вспомнили» что она не мальчик. А значит — не годится. Стыдно и обидно». Ксения Собчак

Добавим, что позже Арину Акатьеву все-таки было решено допустить до соревнований среди мальчиков. Также известно, что уже в следующем году девочка покинет Екатеринбург. Она продолжит тренировки в школе Чертаново, которая считается одной из сильнейших в стране. Именно там тренируются самые талантливые девочки со всей России.