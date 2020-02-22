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Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в свадебном катафалке

«Королева русского шансона» обвинила светскую львицу в хайпе.

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в свадебном катафалке
Успенская нелестно отозвалась о программе Собчак/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская в Instagram нелестно отозвалась о светской львице Ксении Собчак. Исполнительница пришла со своими друзьями на программу супруги режиссера Константина Богомолова и осталась крайне разочарована эфиром.

Как заметила Успенская, Собчак откровенно ловила хайп на ее имени. Она даже не попыталась разобраться в недавней громкой истории с дочерью звезды тридцатилетней Татьяной Плаксиной. Как сказала певица, Собчак хотела в своей программе крови и зрелищ. К ней же она изначально шла как мать к матери.

По словам Успенской, Собчак превратилась в холодную и циничную ведущую будто выглядывающую из того самого свадебного катафалка. Как она отметила, в том самом катафалке Собчак оставила свою душу. Исполнительница обвинила ведущую в том, что та не давала сказать ей ни слова.

«Я пытаюсь держать руку своей дочери, которую у меня каждый раз норовят вырвать лицемерные шоу, продажные программы и все, кто пользуется моей популярностью, как медийной личности».

Любовь Успенская

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Константин БогомоловКсения СобчакЛюбовь УспенскаяНовости googleТатьяна Плаксина
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