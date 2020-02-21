Больше не конкуренты: студия, создающая «Смешариков», планирует купить «Фиксики»

21 февраля стало известно, что группа «Рики», создающая мультсериал «Смешарики», собирается приобрести контрольный пакет акций студии «Аэроплан», выпускающей «Фиксиков».

Никаких деталей о сделке пока нет. Также остается секретом, за какую сумму «Смешарики» смогли купить такой прибыльный проект, как «Фиксики». Не ясно, что в итоге теперь будет с мультсериалом, его вряд ли закроют, так как это было бы экономически невыгодно. Но студию, скорее всего, коснутся какие-то изменения, а в будущем, возможно, нас ждут совместные проекты, в которых герои одной мультвсеселенной переберутся в другую.

Как рассказал глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский, покупка студии «Аэроплан» даст возможность компании влиять на проект «Фиксики», менять скорость его развития, а также успешно развивать анимационный бренд, пишут Ведомости.