«Оставьте в покое»: Фадеев поддержал Алсу, которая отправляла за дочь смс на «Голосе»

Продюсер отметил, что понимает, какой удар по семье исполнительницы нанесли многочисленные обсуждения скандальной ситуации.

Продюсер Максим Фадеев попросил не трогать больше и не обсуждать певицу Алсу и ее дочь Микеллу Абрамову. Не так давно в интервью Ксении Собчак исполнительница призналась, что активно отправляла смс за свою дочь во время финального голосования шоу «Голос. Дети». Впрочем, как она заметила, точно также поступали и другие участники проекта, завершившегося, как известно, крупным скандалом.

«Это бедная девочка. Это бедная Алсу. Оставьте детей в покое».

Максим Фадеев

Как добавил продюсер, его не очень беспокоят финальные итоги голосования. В то же время он подчеркнул, что все многочисленные обсуждения расстраивают семью артистки. По его словам, за девочку очень переживают не только родители, но и ее другие близкие родственники.

Кроме того, Фадеев заметил, что по правилам с одного номера телефона можно отправить двадцать смс за участника, который понравился. Это разрешено условиями проекта «Голос. Дети», сообщает портал slovodel.com.