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В Москве умер актер из «девяностых» Николай Тонский

Мужчина сыграл главную роль в картине «Триста лет спустя».

В Москве умер актер из «девяностых» Николай Тонский
Николай Тонский в роли молодого полицейского из Америки. Фото: стоп-кадр из фильма «Триста лет спустя».

Не стало актера Николая Тонского. Как передает «Пятый канал», 52-летнего мужчину нашли мертвым в его квартире в Москве. Сообщается, что несколько лет назад артист попал в автомобильную аварию, после которой так и не смог восстановиться.

Актерская карьера Тонского осталась в 90-ых годах. В 1991-ом он получил небольшую роль в фильме «Шоу-бой», а в 1994-ом ему досталась главная роль в картине «Триста лет спустя» (современной интерпретации сюжета «Трех мушкетеров»). Обе работы снял режиссер Виктор Волков. В 1999-ом Николай снялся в эротической комедии «Особенности русской бани», и на этом его дорога в кино закончилась.

О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.

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