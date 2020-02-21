В Москве умер актер из «девяностых» Николай Тонский

Не стало актера Николая Тонского. Как передает «Пятый канал», 52-летнего мужчину нашли мертвым в его квартире в Москве. Сообщается, что несколько лет назад артист попал в автомобильную аварию, после которой так и не смог восстановиться.

Актерская карьера Тонского осталась в 90-ых годах. В 1991-ом он получил небольшую роль в фильме «Шоу-бой», а в 1994-ом ему досталась главная роль в картине «Триста лет спустя» (современной интерпретации сюжета «Трех мушкетеров»). Обе работы снял режиссер Виктор Волков. В 1999-ом Николай снялся в эротической комедии «Особенности русской бани», и на этом его дорога в кино закончилась.

О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.