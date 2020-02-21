«Конкурировать с девочками с четверными невозможно»: Плющенко отправил Медведеву в шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что серебряному призеру Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой пора заканчивать свою профессиональную карьеру. По его мнению, она уже не сможет конкурировать с фигуристками, которые исполняют четверные прыжки.

«Каждый выбирает свой путь. Но Медведева столько лет представляла нашу страну, что мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься. Переходить в шоу и получать там удовольствие. Потому что конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно». Евгений Плющенко

В тоже время Евгений Плющенко отметил, что если Медведевой нравится занимать пятые или седьмые места на соревнованиях, то она, конечно, может продолжать кататься. Это, как сказал супруг продюсера Яны Рудковской, ее выбор.

Также он не видит особых перспектив продолжать кататься у чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Даже несмотря на то, что она освоила четверной тулуп. Как сказал фигурист, Туктамышевой надо еще сезончик покататься и понять, в каком направлении она движется. В то же время он считает, что надо объективно смотреть на свои силы. Надеяться только на травмы соперниц не совсем правильно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что не так давно Медведева заявила, что готовится сделать важное заявление. Многие поклонники звезды тогда посчитали, что она как раз объявит о завершении карьеры, однако этого не случилось. Фигуристка всего лишь прорекламировала продукцию своего магазина. Сейчас она тренируется в Канаде под руководством местного наставника Брайана Орсера.

Любопытно, что еще совсем недавно Плющенко утверждал, что Медведевой, как и Алине Загитовой по силам прыгать четверные прыжки. Сейчас же он поменял почему-то свое мнение.