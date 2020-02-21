«Они разные»: Тутберидзе высказалась о будущем Косторной, Трусовой и Щербаковой

Именно эти три молодые фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.

Тренер Этери Тутберидзе в Instagram разместила очередной отрывок из своего интервью японскому телевидению. Один из вопросов, который ей задали, касался ее молодых учениц — Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Именно эти три спортсменки заняли весь пьедестал почета сначала на чемпионате страны, а потом и Европы. В марте на первенстве мира в канадском Монреале они также будут считаться главными фаворитками.

«Они разные. Я пока не очень понимаю, как они будут развиваться и формироваться. Как они будут справляться со славой. Грубая ошибка молодых фигуристок в том, что они думают неверно. Считают, что все пойдет по накатанной. Так не будет. Им придется отвлекаться на интервью, ходить на телевидение. Им надо вкалывать еще больше, чтобы не упустить своих позиций». Этери Тутберидзе

Отметим, что эти три молодые спортсменки, как полагают эксперты, как раз пришли на смену олимпийской чемпионке Алине Загитовой. В отличие от нее они освоили четверные прыжки.