Алексей Макаров сообщил о смерти матери Любови Полищук

Пожилой женщине, которая пережила дочь на 13 с половиной лет, был 91 год.

Актер Алексей Макаров в Instagram сообщил о смерти Ольги Пантелеевны Полищук. Ему она приходится бабушкой. Это мать известной актрисы Любови Полищук, которая ушла из жизни тринадцать с половиной лет назад.

«8 октября 1928 — 21 февраля 2020. Светлая память». Алексей Макаров

Отметим, что Алексей Макаров очень любил свою бабушку. Он довольно часто наведывался к ней в гости. Ольга Пантелеевна застала рождение правнучки Варвары. Это дочь Алексея Макарова от актрисы Виктории Богатыревой.

Добавим, что совсем недавно Богатырева была в гостях программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Она, в частности, упоминала в беседе и мать Любови Полищук. Как говорила актриса, в любых спорах с ней и мужем бабушка занимала позицию своего внука. При этом Богатырева не обвиняла пожилую женщину за это. Она прекрасно понимает, что бабушка очень любит своего внука. При этом Богатырева упоминала, что в детстве Макарова разбаловали. Это и отразилось на его дальнейшей жизни и на отношениях с будущими женами.