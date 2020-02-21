Лоза предложил Белорусских сменить гражданство и поехать от России на «Евровидение»

Как сказал исполнитель, в нашей стране вообще-то хватает своих мощных и талантливых исполнителей.

Музыкант Юрий Лоза заявил, что он не против, чтобы Россию на музыкальном европейском конкурсе «Евровидение» представлял популярный исполнитель Тима Белорусских. Правда, для этого он должен сменить гражданство. Как известно, по национальности певец белорус.

«Если он победит, то куда повезет награду — в Белоруссию или Россию? Если он, например, сменит гражданство и будет представлять Россию, то это будет нормально. Хотя, думаю, в такой мощной, сильной и большой стране можно найти своих представителей». Юрий Лоза

Как отметил исполнитель, если китайцам сказать, что на музыкальный конкурс поедет от их страны представитель другой национальности, то они посчитают это кровной обидой. То же самое будет, если сказать подобное американцам. Лоза уверен, что ни в одной стране мира не придет в голову отправлять на конкурс певца другой национальности. Это не очень правильно.

Ранее композитор Игорь Крутой неожиданно предложил отправить от России на «Евровидение» Тиму Белорусских. Как он выразился, певец привлекает его живым исполнением своих композиций, сообщает nsn.fm.

Отметим, что главным претендентом поехать на конкурс от России на данный момент является популярный музыкант Александр Панайотов. Последним участником от России был Сергей Лазарев. Он занял третье место.

Добавим, что не так давно Юрий Лоза нелестно отозвался о музыкальном критике Сергее Соседове. Он заявил, что тот ничего по большому счету из себя не представляет и не имеет права критиковать постоянно примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Как известно, Соседов советует ей уйти на покой и дать дорогу молодым. В ответ критик, который сейчас находится на отдыхе в Лондоне, сказал, что не собирается вступать в полемику с Лозой. Как отметил Соседов, певец просто защищает свою коллегу по сцене. При этом музыкальный критик сказал, что каждый человек имеет право на свое мнение.