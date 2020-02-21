Первая жена Дмитрия Шепелева продолжает общаться с его мамой

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно уволился с Первого канала, оказывается был женат еще до своих отношений с певицей Жанной Фриске. Исполнительница, как известно, скончалась в 2015 году от рака мозга.

В 2005 году Шепелев женился на Анне Старцевой. С девушкой он познакомился в Минске на съемках молодежного шоу «5х5», которое в конце 90-х было популярным на белорусском ТВ. С Анной они были ведущими этого проекта. Сначала они просто были коллегами, а потом у них вспыхнул роман. Позже Шепелев пригласил девушку на свидание. Свадьбу они сыграли 21 октября 2005 года.

Вскоре после торжества Шепелев получил работу на украинском телевидении. Он уехал от супруги. Жену практически не видел. Через три года пара развелась. Анна встретила другого мужчину, с которым счастлива до сих пор. Ее нынешний муж Юрий тоже когда-то был телеведущим. Сейчас у него успешный бизнес. У пары двое детей.

Отметим, что первая жена Дмитрия Шепелева поддерживает отношения с его мамой. При этом она заметила, что личную жизнь бывшего супруга с родительницей никогда не обсуждает. Как известно, у гражданского мужа Жанны Фриске сейчас роман с дизайнером Екатериной Тулуповой, сообщает «Комсомольская правда».