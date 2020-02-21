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Большова объяснила, почему Захаров часто приглашал на главную роль в спектаклях дочь Александру

Как отметила актриса, значит режиссер видел только ее в этой роли.

Большова объяснила, почему Захаров часто приглашал на главную роль в спектаклях дочь Александру
Большова объяснила, почему дочь Захарова играли главные роли/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Большова ответила на вопрос, почему незадолго до своей смерти режиссер Марк Захаров приглашал на главную женскую роль в спектаклях свою дочь Александру.

«Значит он видел в этой роли только Александру. В каждом спектакле режиссер ставит перед собой определенные задачи и занимает артистов, нужных для решения этих задач».

Анна Большова

Как отметила актриса, обсуждать эту тему после смерти выдающегося режиссера вообще неэтично. Это бросает тень не только на нее, но и на всех актеров «Ленкома». Также Большова отметила, что любые провокации на эту тему в театре сейчас воспринимаются очень болезненно. У всех актеров еще свежа боль от утраты режиссера и художественного руководителя театра.

Также Большова опровергла появившиеся в СМИ сообщения, что якобы она жаловалась на то, что главные роли достаются Александре Захаровой. На эту тему она с журналистами не разговорила. Они просто придумали это все. Актриса пообещала не оставлять без внимания фейковые новости о своей персоне, сообщает «Комсомольская правда».

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