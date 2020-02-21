«Водил всех нас Серега на выставку одну»: Поклонская в стихах высмеяла «депутата» Шнурова

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в Instagram не прошла мимо последних политических новостей. Как известно, музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав «Партии Роста», где руководителем является экс-кандидат в президенты России Борис Титов.

На своей страничке Наталья Поклонская опубликовала забавное стихотворение, которое посвятила Сергею Шнурову. В нем, в частности, есть такие строчки: «Водил всех нас Серега на выставку одну. Хотите в депутаты? Давайте подскажу! Все ваши лабутены и очки Собчак. Не рифмуются в законы — ну вообще никак!»

Ранее о политических амбициях Сергея Шнурова высказалась светская львица Ксения Собчак. Она отметила, что два года назад музыкант подшучивал над ней, когда она баллотировалась в президенты страны в 2018 году. Сейчас же он достаточно неожиданно для многих пошел по ее стопам.

Сам Сергей Шнуров отмечал, что политические темы обществом воспринимаются достаточно болезненно. Отсюда такой негатив в его адрес. Добавим, что в прошлом году Шнуров объявил, что группа «Ленинград» заканчивает активную гастрольную деятельность.