«Все только начинается»: Евгений Алдонин нежно поздравил жену с деревянной свадьбой

Футболист Евгений Алдонин нежно поздравил свою супругу Ольгу с их деревянной свадьбой. Пара вместе уже пять лет. У них уже двое совместных детей. Несколько лет назад на свет появился сын Артем. А совсем недавно супруга родила игроку дочь Анжелику. Кроме того, у футболиста есть дочь Вера от брака с певицей Юлией Началовой, своей первой супругой, которая ушла из жизни в прошлом году.

«20.02.2020. Моя любимая Оленька. Поздравляю нас с нашей первой пятилеткой. Всё только начинается. Люблю, уважаю, ценю и восхищаюсь!» Евгений Алдонин

Отметим, что после смерти Началовой Алдонин взял на себя всю заботу об их общей дочери. Вера много времени сейчас проводит у отца и мачехи. Кстати, Ольга в прекрасных отношениях с ребенком.

В одном из недавних интервью Евгений Алдонин рассказывал, что дочь одно время хотела стать певицей. Сейчас же она бредит актерской карьерой. При этом спортсмен заявил, что не рискнул бы отпустить ребенка, когда дочке исполнится 16 лет, в Голливуд.