«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Солнцев озвучил пенсию своей пожилой жены

Фрик Гоген Солнцев в Instagram озвучил, сколько получает пенсию его пожилая супруга Екатерина Терешкович. Как отметил шоумен, журналисты в последние дни словно с цепи сорвались. Они названивают ему с этим вопросом.

«Когда я отвечаю, что меньше, чем у Бори Моисеева и Леонида Якубовича, — удивляются. Вот решил открыть тайну: у Катюши пенсия чуть больше 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому намекать на то, что я альфонс — это смешно и аморально! Вот думаем, дадут ли нам с Катей миллион за двоих детей, если у нас приживутся два эмбриона и родится двойня?» Гоген Солнцев

Отметим, что многие звезды шоу-бизнеса и популярные актеры в последнее время рассказывали о своих пенсиях. К примеру, концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох говорил, что его подопечный получает пенсию в 25 тысяч рублей. Плюс 30 тысяч ему доплачивают за звание заслуженного артиста.

больше по теме Борис Моисеев оказался самым богатым российским пенсионером среди звезд Директор звезды Сергей Горох раскрыл, сколько получает исполнитель от государства.

А вот телеведущий Леонид Якубович получает от государства всего 23 тысячи рублей. Как отмечал ведущий, он не понимает, куда подевались отчисления в 13 процентов, которые вычитали из его зарплаты всю жизнь.