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«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Солнцев озвучил пенсию своей пожилой жены

Как отметил популярный фрик, журналисты за последние дни оборвали его телефон.

«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Солнцев озвучил пенсию своей пожилой жены
Солнцев озвучил пенсию жены/http://globallookpress.com/

Фрик Гоген Солнцев в Instagram озвучил, сколько получает пенсию его пожилая супруга Екатерина Терешкович. Как отметил шоумен, журналисты в последние дни словно с цепи сорвались. Они названивают ему с этим вопросом.

«Когда я отвечаю, что меньше, чем у Бори Моисеева и Леонида Якубовича, — удивляются. Вот решил открыть тайну: у Катюши пенсия чуть больше 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому намекать на то, что я альфонс — это смешно и аморально! Вот думаем, дадут ли нам с Катей миллион за двоих детей, если у нас приживутся два эмбриона и родится двойня?»

Гоген Солнцев

Отметим, что многие звезды шоу-бизнеса и популярные актеры в последнее время рассказывали о своих пенсиях. К примеру, концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох говорил, что его подопечный получает пенсию в 25 тысяч рублей. Плюс 30 тысяч ему доплачивают за звание заслуженного артиста.

А вот телеведущий Леонид Якубович получает от государства всего 23 тысячи рублей. Как отмечал ведущий, он не понимает, куда подевались отчисления в 13 процентов, которые вычитали из его зарплаты всю жизнь.

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