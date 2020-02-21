«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Солнцев озвучил пенсию своей пожилой жены

Фрик Гоген Солнцев в Instagram озвучил, сколько получает пенсию его пожилая супруга Екатерина Терешкович. Как отметил шоумен, журналисты в последние дни словно с цепи сорвались. Они названивают ему с этим вопросом.
«Когда я отвечаю, что меньше, чем у Бори Моисеева и Леонида Якубовича, — удивляются. Вот решил открыть тайну: у Катюши пенсия чуть больше 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому намекать на то, что я альфонс — это смешно и аморально! Вот думаем, дадут ли нам с Катей миллион за двоих детей, если у нас приживутся два эмбриона и родится двойня?»
Отметим, что многие звезды шоу-бизнеса и популярные актеры в последнее время рассказывали о своих пенсиях. К примеру, концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох говорил, что его подопечный получает пенсию в 25 тысяч рублей. Плюс 30 тысяч ему доплачивают за звание заслуженного артиста.
А вот телеведущий Леонид Якубович получает от государства всего 23 тысячи рублей. Как отмечал ведущий, он не понимает, куда подевались отчисления в 13 процентов, которые вычитали из его зарплаты всю жизнь.