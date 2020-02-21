Собчак сравнила политические амбиции Шнурова с лошадью в двухкомнатной квартире

Светская львица не смогла пройти мимо последних событий в жизни лидера группы «Ленинград».

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram едко прокомментировала новость о том, что музыкант Сергей Шнуров вошел в «Партию Роста» экс-кандидата в президенты страны Бориса Титова. Она назвала это «удачным выбором для Сергея».

«Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы, в «Ленинграде» выборы! Дураки и дуры вы — кандидаты Шнуровы!» Ксения Собчак

Отметим, что ранее звезды часто обменивались едкими стихами, в которых поддевали друг друга. В частности, Шнуров активно комментировал ситуацию, когда Ксения Собчак баллотировалась в президенты страны в 2018 году. Он надсмехался над ней. Сейчас, судя по всему, пришла пора мести.

Сам Шнуров ранее отмечал, что тема политики болезненно воспринимается обществом, поэтому он и слышит много негатива в свой адрес. Лидер группы «Ленинград» посвятил этой сфере даже очередные свои матерные стихи.