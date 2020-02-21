Спагетти – 42 рубля, вареники — 110 рублей: Водонаева раскрыла цены в столовой Госдумы

Модель и телеведущая впервые отобедала там, где питаются депутаты.

Модель Алена Водонаева, которая впервые оказалась в столовой государственной Думы, в сторис Instagram показала сколько стоят обеды слуг народа. Согласно меню, салат плюс суп обойдется в 270 рублей. Салат и горячее будут стоить 340 целковых. Суп и горячее – 320 рублей, салат, суп и горячее — 400 рублей.

Впрочем, можно поесть и за вполне небольшие деньги. К примеру, спагетти стоит 42 рубля, вареники – 110 рублей, сырные жемчужины с брусникой – 110 рублей, отдельно суп будет стоить от 61 рубля.

«Я картой рассчитаюсь. Я за всех рассчитаюсь. Хочу показать мой обед в Госдуме. Нам все сразу. Мы торопимся», — заявила Алена Водонаева, пришедшая в столовую с коллегами.

Отметим, что Алена Водонаева удивила не так давно своим высказыванием об абортах и быдле, которым не стоит рожать детей. После этого ее стали приглашать на различные политические программы. Не исключено, что таким образом она хочет построить политическую карьеру.