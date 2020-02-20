Папа может: отец двоих детей из Калифорнии заработал популярность перевоплощениями

В инстаграме Шолома Бер Соломона одна фотография забавнее другой. Каждая его публикация – это комедийная мини-история, которую он со своими маленькими дочерьми Зоей и Оливией рассказывает языком перевоплощений.

Вот тут глава семьи – настоящий египетский фараон, а младшая дочь — маленькая Клеопатра в подгузнике. На другом снимке он уже официант, любезно подливающий молока своей «гостье» на столике.

На третьем снимке веселый отец – велогонщик, а его старшая дочка – судья на линии. Уже четыре года, с момента появления первого ребенка в семье, Соломон выдумывает забавные идеи, которые воплощает в своих комичных фотосессиях.

Кстати, жена тоже в них участвует. Поэтому смело можно считать это хобби семейным делом. В аккаунте у Солома уже почти 350 тысяч подписчиков.

«Ты самый смешной папа!», «Люблю твои картинки! У ваших детей будут прекрасные воспоминания», «С таким папой не соскучишься», «Обожаю вас!» — пестрят восторженные комментарии под каждым снимком.

Глава семьи как-то признался, что без своих девочек он «просто толстый и неинтересный мужик, который любит пофоткаться».