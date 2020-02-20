«Не могу принимать гостей»: Юрий Антонов пожаловался на здоровье

Как отметил исполнитель, из-за болезней он не стал отмечать на полную мощь 75-летие.

Певец и популярный композитор Юрий Антонов в студии программа «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что в последние годы его сильно подводит здоровье. Из-за этого он даже не стал отмечать на полную мощь свое 75-летие.

«Я не участвовал ни в одной новогодней программе, хотя меня везде активно звали. Пришлось отменить массу концертов, которые должны были пройти весной. У меня были большие проблемы с мениском. Делал операцию. Врачи мне говорили, что нужен покой. Но у меня были осенью концерты, корпоративы. Сейчас не могу принимать гостей».

Юрий Антонов

Как добавил певец, его друг, главный тренер футбольного «Локомотива» Юрий Семин, дал ему специальную заморозку в виде баллона. После некоторых концертов он прикладывал к ноге этот баллон, чтобы не испытывать боли.

«В 75 лет возраст уже дает о себе знать. Хоть как хорошо и правильно ты питайся. Раны намного дольше заживают, чем у двадцатилетних парней», — заметил певец.

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