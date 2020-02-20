Миллионер из прошлого: Антонов озвучил зарплату, которая у него была в СССР

Певец Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что во времена Советского Союза зарабатывал по 15 тысяч рублей в месяц. Его по праву называли первым советским миллионером. При этом средняя зарплата по стране тогда была 120 рублей.

«У меня была большая зарплата вовсе не потому, что я работал в «Росконцерте». Секрет крылся в другом. Мне платили большие деньги как композитору. Всесоюзное агентство по охране авторских прав. Деньги, которые приходили туда, были значительно больше, чем я зарабатывал концертной работой. Причем все было официально. Деньги клались на мою сберкнижку». Юрий Антонов

В то же время исполнитель сказал, что не имел возможности тратить эти огромные по тем временам средства. «Мне была положена квартира, но не больше двадцати квадратных метров. Также мог позволить себе купить рояль. Это еще спасибо, что мне пошли навстречу и разрешили купить двухкомнатную квартиру. Но машину я не мог себе позволить. Были невероятные очереди. Даже мебель было сложно достать. Только по блату», — сказал Юрий Антонов.

Как подчеркнул исполнитель, сегодняшней молодежи его не понять. «Сравнивать те времена и сегодняшние просто невозможно. Отношения между людьми в СССР были совершенно другие. Там были людские отношения», — заметил исполнитель.