«Для меня это болезненная тема»: Сергей Бодров — старший вспомнил сына

Актер Сергей Бодров без вести пропал в Кармадонском ущелье в 2002 году.

Режиссер Сергей Бодров – старший заявил, что его сын Сергей Бодров случайно получил роль в «Кавказском пленнике». «Для меня это болезненная тема. Он тогда окончил истфак МГУ с красным дипломом, изучал историю искусств. Но очень хотел попасть в кино», — заметил сценарист.

Как сказал режиссер, сын еще с 14 лет твердил, что хочет стать актером. Он стал посещать театральную студию. Однако отец был резко против этой профессии. В итоге Бодров-младший по заданию отца отправился искать в Дагестан актеров для «Кавказского пленника». Причем он прекрасно справился с ролью ассистента.

Вскоре съемочная группа столкнулась с серьезной проблемой. Не было второго главного героя в пару к Олегу Меньшикову. Бодров-младший попросил отца попробовать его на эту роль. Как сказал отец актера, во время съемок он был порой несправедлив к сыну, о чем жалеет до сих пор. В итоге фильм собрал огромное количество призов на всевозможных кинофестивалях.

Как сказал Бодров-отец, после этого он был уже уверен, что его сын прекрасно справится с ролью Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2». В итоге его сын навсегда запомнился людям. «Но какая оказалась дорогая цена», — сказал Сергей Бодров-старший, слова которого приводит «АиФ».