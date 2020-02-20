Журналист Шахназаров посоветовал Водонаевой сосредоточиться на рекламе анальных пробок

Как отметил корреспондент, модель и телеведущая без проблем нашла бы работу в секс-шопе.

Журналист Михаил Шахназаров посоветовал модели и телеведущей Алене Водонаевой вернуться к рекламе анальных пробок. Как он считает, она бы без проблем нашла работу в каком-нибудь секс-шопе. Таким образом корреспондент отреагировал на заявление, которое бывшая участница «Дома-2» написала на учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Ранее он говорил, что будет лично контролировать проверку после слов ведущей об абортах.

Как добавил Шахназаров, на политической ниве Алена Водонаева вряд ли добьется каких-либо значимых успехов. Он также выразил надежду, что телеведущая «не пойдет по стезе сутяжничества».

Как считает журналист, у Водонаевой есть проблемы с воспитанием. Живет же она, как считает корреспондент, за счет рекламы в своей социальной сети. Кроме того, он уверен, что Водонаева просто занимается откровенным хайпом.

Также Шахназаров высказался в адрес юриста Екатерины Гордон. Именно правозащитница представляет в судах сейчас интересы Водонаевой. По его словам, девушке стоит вернуться к музыкальной карьере. Он уверен, что с бывшей звездой «Дома-2» у них бы был прекрасный дуэт, сообщает «Царьград».