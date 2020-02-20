Леонид Якубович ответил сенатору, который раскритиковал его за жалобы на пенсию

Как отметил телеведущий, пусть тот ему все это в глаза скажет.

Телеведущий Леонид Якубович резко ответил сенатору Валерию Рязанскому. Ранее тот заявил, что ведущему «Поле чудес» не стоит жаловаться на свою пенсию в 23 тысячи рублей. Как отметил член Совета Федерации, звезды могли бы и помолчать, а не говорить, что получают копейки от государства. Как он считает, жаловаться на пенсию могут только труженики.

«Ну, пусть он мне это в глаза скажет. Ему бы такую пенсию, как у него зарплата. И всё было бы нормально», — заявил телеведущий, слова которого приводит Telegram-канал «Подъем».

Ранее многие звезды отечественной эстрады, а также шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии. Многие отмечали, что им пришлось бы совсем непросто, если бы не надбавка от мэра Москвы Сергея Собянина в тридцать тысяч рублей. При этом, к примеру, актер Александр Панкратов-Черный отмечал, что был удивлен, что оказывается надбавки у его друзей-актеров нет даже во втором по численности городе России – Санкт-Петербурге.

Отметим, что одними из самых богатых пенсионеров можно назвать певца Бориса Моисеева и актера Станислава Садальского. Первый получает с надбавками 55 тысяч рублей, а второй — 50 тысяч.