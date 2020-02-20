«Развозит посылки»: сын Наташи Королевой стал подрабатывать курьером

Наташа Королева откровенно поведала о жизни своего сына Архипа. Не так давно 18-летний парень пережил свое первое увлечение с Марией Слугиной, бывшей участницей «Дома-2».

Сейчас, по словам певицы, у него несколько другие приоритеты в жизни. Он вплотную занялся образованием, поступив в Высшую школу экономики на восточное отделение. Архип с 10 лет увлекался Японией и ее культурой, с детства самостоятельно изучал японский язык. И, хотя в Стране восходящего солнца он был уже пять раз, переезжать туда он не планирует – слишком разные менталитеты.

Востоковедение Архип в принципе рассматривает, как запасной плацдарм, в его планах – продолжить династию родителей.

«Я на это смотрю скептически и с неохотой, потому что шоу-бизнес — это дело трудное. И я не уверена, что Архипу это нужно», — прокомментировала Наташа Королева deti.mail.ru.

В настоящий момент сын звезды уже старается зарабатывать самостоятельно. Певица не без гордости сообщила, что еще прошлым летом он трудился в ресторанной кухне помощником. А заодно осваивал премудрости кулинарии.

Кроме того, сын знаменитых родителей не постеснялся зарегистрироваться на специализированном портале в качестве курьера. «И когда есть свободное время, развозит посылки», — удивила признанием Королева.