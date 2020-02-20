Алла Пугачева объяснила, почему во времена СССР отказалась петь на Западе

Как отметила звезда, если она тогда уехала из страны, то это посчитали бы бегством.

Певица Алла Пугачева объяснила, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла «Шахматы». Музыку к нему написали экс-участники группы ABBA — Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, автором текста стал Тим Райс.

Как отметила Примадонна, она в те годы стояла рядом с музыкантами и все они вместе рыдали. Она очень хотела отправиться в Европу, но прекрасно понимала, что ее отъезд оценят, как побег. Репетировать мюзикл, если бы она все-таки уехала, пришлось бы около года – 11 месяцев.

«Короче, я подумала: лучше я свою судьбу круто нарушу, но не нарушу их». Алла Пугачева

По словам семидесятилетней звезды, сейчас у нее уже нет никакого желания играть в каких-то мюзиклах. Она занята совсем другими делами, сообщает ТАСС.

Отметим, что сейчас Примадонна очень редко появляется на публике. Не так давно, правда, ее можно было увидеть на премьере картины «Лед-2» режиссера Жоры Крыжовникова. Правда, до конца ленту она не досмотрела. Всех зрителей из-за задымления пришлось срочно эвакуировать из зала.