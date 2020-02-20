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Алла Пугачева объяснила, почему во времена СССР отказалась петь на Западе

Как отметила звезда, если она тогда уехала из страны, то это посчитали бы бегством.

Алла Пугачева объяснила, почему во времена СССР отказалась петь на Западе
Пугачева не рискнула уехать в 1986 году из СССР/http://globallookpress.com/

Певица Алла Пугачева объяснила, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла «Шахматы». Музыку к нему написали экс-участники группы ABBA — Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, автором текста стал Тим Райс.

Как отметила Примадонна, она в те годы стояла рядом с музыкантами и все они вместе рыдали. Она очень хотела отправиться в Европу, но прекрасно понимала, что ее отъезд оценят, как побег. Репетировать мюзикл, если бы она все-таки уехала, пришлось бы около года – 11 месяцев.

«Короче, я подумала: лучше я свою судьбу круто нарушу, но не нарушу их».

Алла Пугачева

По словам семидесятилетней звезды, сейчас у нее уже нет никакого желания играть в каких-то мюзиклах. Она занята совсем другими делами, сообщает ТАСС.

Отметим, что сейчас Примадонна очень редко появляется на публике. Не так давно, правда, ее можно было увидеть на премьере картины «Лед-2» режиссера Жоры Крыжовникова. Правда, до конца ленту она не досмотрела. Всех зрителей из-за задымления пришлось срочно эвакуировать из зала.

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