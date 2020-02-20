Андрей Григорьев-Апполонов мог объявить покойного Олега Яковлева невменяемым

Музыкант «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов мог объявить своего коллегу по группе, скончавшегося несколько лет назад Олега Яковлева, невменяемым. Во всяком случае об этом заявил журналистам представитель актера Романа Радова. Именно актеру Яковлев перед смертью завещал все свое имущество. Сейчас гражданская жена музыканта Александра Куцевол пробует оспорить этот факт.

Отметим, что на кону в этом споре стоит элитная квартира в центре столицы. Сейчас там проживает Куцевол. Пока суды она проигрывает и в ближайшее время может покинуть элитное жилье.

Как отметил адвокат Радова, Куцевол идет на крайние меры. Она задействовала в судебном процессе рыжего «Иванушку». Он проходит в качестве свидетеля и фигурирует в материалах громкого и очень скандального дела.

Сам актер Роман Радов отметил, что Григорьев-Апполонов действительно встал на сторону Куцевол в этом споре. Он помогает девушке с деньгами и даже выступал с неким мировым соглашением. Радов не уверен, что Рыжий из «Иванушек» мог так поступить со своим другом. Все-таки они были вместе в коллективе 15 лет, сообщает «Комсомольская правда».