«Вот такая жестокая профессия»: Бодров объяснил, почему вырезал сцену с внучкой из «Калашникова»

Режиссер Сергей Бодров-старший в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему сцена, в которой была задействована его внучка Ольга, была вырезана из картины «Калашников». Лента выходит на широкие экраны.

«Она в фильме играла медсестру. Но мы стали сокращать ленту, когда все сняли. Выбросили в итоге большой эпизод. Как раз тот, где была задействована Ольга. Она все сделала хорошо. Умница. Вот такая жестокая профессия». Сергей Бодров-старший

Как отметил Сергей Бодров-старший, дочь, которой в этом году исполнится 22 года, очень похожа на своего отца, который пропал без вести в 2002 году после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Он уверен, что в будущем она получит еще роли в кино. В частности, он сам пообещал задействовать ее в своем новом проекте.

Высказался Бодров-старший и о своем внуке Александре. Ему сейчас 18 лет. «Он тоже уже пробует себя в кино. Снялся в картине про молодежь. Также Саша пишет музыку. Тоже очень похож на отца», — заметил Сергей Бодров-старший.