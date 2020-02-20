«Случился инсульт души»: Катя Семенова прокомментировала госпитализацию сына

Певица Катя Семенова опровергла информацию об инсульте, который, якобы, случился накануне у ее сына Ивана Батурина. В своем блоге звезда 80-х сделала обращение к СМИ, которые выдали слухи за достоверную информацию.

«Если говорить об инсультах, то у вас давно случился инсульт души. Никогда не пользуйтесь непроверенной информацией и не лезьте в чужие жизни. Неужели вам все время хочется в грязном белье копаться? (Выражение немного изменено на более литературное, — прим. автора). Какая-то санитарка захотела заработать денег. Сколько вы ей дали? Три тысячи? Я думаю, ей можно уже подумывать о покупке шубы. Спасибо вам, дорогие! Нормальным людям я хочу процитировать слова великого Булгакова (может не точно процитирую): «Никогда не читайте советской прессы перед сном»», — сказала певица.

Она объяснила, что ее 34-летний сын лег в больницу всего на три дня. Диагноз наследника Семенова озвучивать не стала.

Артистка также сообщила, что у нее вскоре выйдут два диска: виниловый и CD. И намекнула, что писать акулам пера стоит именно об этом, а не о чужих болячках.