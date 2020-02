Американского рэпера Pop Smoke убили вооруженные грабители

Трагическое известие пришло из США. Там в собственном особняке в Лос-Анджелесе погиб популярный рэпер Pop Smoke. Как стало известно прессе, в дом артиста пробрались вооруженные грабители. Они открыли огонь, в результате чего 20-летний парень был серьезно ранен.

Инцидент произошел рано утром. Рэпера доставили в больницу, но спасти его врачи уже не могли. На данный момент преступники, совершившие убийство, объявлены розыск, пишет издание TMZ.

Отметим, что в прошлом году Pop Smoke выпустил трек Welcome to the Partу, который стал хитом. Клип на эту песню на YouTube собрал больше 20 миллионов просмотров, а такие звезды, как Ники Минаж и Skepta, выпустили ремиксы.

Американцы выражают соболезнования семье погибшего. Его память почтили и многие коллеги. Ники Минаж оставила комментарий в соцсети, где намекнула, что, возможно, Башар Барака Джексон (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) вовсе не стал жертвой грабителей. Она не исключает, что преступники знали рэпера и намеренно проникли именно в его дом.

«В Библии сказано, что зависть — смертный грех. Невозможно поверить. Покойся с миром», — написала певица.

Напомним, что за последние годы в США погибли многие молодые рэперы. В 2018 году не стало исполнителя XXXTentacion, Фрэнка Снайдера и Young Greatness.